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    Kocaeli'de bir kişi, yağmurdan kaçarken kanala düştü

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yağmurdan telaşla kaçan bir kişi, yol kenarında kapağı açık bırakılan kanala düştü.
    • DHA
    • 10.10.2020 - 06:37
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 06:37
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    Kocaeli'de bir kişi, yağmurdan kaçarken kanala düştü

    Karamürsel Amiral Caddesi’nde trafik ışıklarının olduğu mevkide, başının üzerine çantasını tutarak yağmurdan korunmaya çalışan kişi, D-130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken açılan kanalı fark etmedi.

    GÜVENLİK ŞERİDİ OLMAYAN KANALI FARK ETMEDİ

    Çevresinde duba bulunan ancak güvenlik şeridinin olmadığı kanala düşen kişi suya gömüldü. Suya batan kişi kendi imkanıyla dışarıya çıkarken, yol kenarında bulunan kişiler ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

    YOLDAN GEÇENLERİ UYARDILAR

    Cep telefonuyla kayıtta bulunan kişiler, yolun karşısına geçmeye çalışanları bağırarak uyarmaya çalıştı.

    Kocaeli'de bir kişi, yağmurdan kaçarken kanala düştü-Video

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