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    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı

    Derince ilçesinde bir şahıs, alışveriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek taşla camlarını kırdı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 22:38
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    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #1

    Akşam saaterinde meydana gelen olayda, bir şahıs  Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda çocuğu ile birlikte sokaktaki markete gelen bir şahıs alışveriş yaptıktan sonra çocuğu ile birlikte marketten ayrıldı, Marketten ayrılan şahıs, bir süre sonra elindeki taşla geri döndü.

    Şahıs elindeki taşla marketin tüm camlarını tek tek kırdı. Bu sırada markette bulunan çalışanlar panikle durumu polise bildirdi.

    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #2

    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #3

    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #4

    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #5

    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #6

    Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı #7

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