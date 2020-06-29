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- Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı
Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı
Derince ilçesinde bir şahıs, alışveriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek taşla camlarını kırdı.
- İHA
- 29.06.2020 - 22:38
Akşam saaterinde meydana gelen olayda, bir şahıs Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda çocuğu ile birlikte sokaktaki markete gelen bir şahıs alışveriş yaptıktan sonra çocuğu ile birlikte marketten ayrıldı, Marketten ayrılan şahıs, bir süre sonra elindeki taşla geri döndü.
Şahıs elindeki taşla marketin tüm camlarını tek tek kırdı. Bu sırada markette bulunan çalışanlar panikle durumu polise bildirdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.