En Son Haber

İç Haber

Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı

Kocaeli'de bir vatandaş marketin camlarını kırdı

Derince ilçesinde bir şahıs, alışveriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek taşla camlarını kırdı.