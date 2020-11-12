Kocaeli'de bisikletiyle saldıran köpeklerden kaçarken arabaya çarptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle arkadaşlarının yanına giden 16 yaşındaki A.E., önüne çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu paniğe kapılan genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARDIM ETTİ

Çarpışma sonucu yere düşen A.E.’nin yaralandığını gören sürücü ise aracını durdurarak gencin yardımına koştu.

17 DİKİŞ ATILDI

Kazaya karışan sürücü tarafından İzmit’te özel bir hastaneye götürülen A.E.’nin, çarpma sonucu açılan çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı.

Bisiklet süren gence sokak köpekleri saldırdı VİDEO