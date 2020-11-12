Dolar
7.6828
-1.433%
Euro
9.0695
-1.2983%
Altın
1875.96
0.6502%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.075
-0.8411%
Bitcoin
123746.69
0.4858%
EXEN Coin
12.32
0.65%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Kocaeli'de bisikletiyle saldıran köpeklerden kaçarken arabaya çarptı

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bisiklet sürerken sokaktaki köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışan genç, seyir halindeki otomobile çarpması sonucu yaralandı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 11:33
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 12:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bisikletiyle saldıran köpeklerden kaçarken arabaya çarptı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle arkadaşlarının yanına giden 16 yaşındaki A.E., önüne çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Saldırı sonucu paniğe kapılan genç, bisikletinin hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

    ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARDIM ETTİ

    Çarpışma sonucu yere düşen A.E.’nin yaralandığını gören sürücü ise aracını durdurarak gencin yardımına koştu.

    17 DİKİŞ ATILDI

    Kazaya karışan sürücü tarafından İzmit’te özel bir hastaneye götürülen A.E.’nin, çarpma sonucu açılan çenesi ve dudağına ise 17 dikiş atıldı.

    Bisiklet süren gence sokak köpekleri saldırdı VİDEO

    Kocaeli de bisikletiyle saldıran köpeklerden kaçarken arabaya çarptı #1

    Kocaeli de bisikletiyle saldıran köpeklerden kaçarken arabaya çarptı #2

    Kocaeli de bisikletiyle saldıran köpeklerden kaçarken arabaya çarptı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir