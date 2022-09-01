Kocaeli'de D-100 karayolunda lastiği patlayan tır bariyere girdi

Kocaeli Gebze'de D-100 karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan tır bariyere girdi. Sürücünün yaralandığı kazada tonlarca ağırlıktaki demir rulolar yola savruldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, Yunus. A. idaresindeki 41 AİR 496 plakalı Mercedes marka tırın, yol üzerinde seyir halindeyken lastiği patladı.

Tır bariyere girdi

Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyere girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tırda yüklü olan 10-14 ton arası ağırlıktaki 2 demir rulo D-100’e savruldu.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demir rulolar vinçle kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, yola savrulan demir rulolar, vinç yardımıyla kaldırıldı. Yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ruloların kaldırılmasının ardından ise trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.