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    Kocaeli'de döviz bürosunda soygun girişimi kamerada

    Kocaeli’nin Karamüsel ilçesinde bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı şahıs, kadının para kontrol cihazıyla direnmesi sonucu kaçtı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 17:09
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    Kocaeli'de döviz bürosunda soygun girişimi kamerada

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahı kasadaki kadına doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi.

    Kadının para kontrol cihazıyla karşı koyması sonucu hırsız, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başladı.

    KADIN PEŞİNDEN KOŞTU

    Kadın ise elindeki cihaz ile şahsı bir süre kovaladıktan sonra iş yerine dönerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli de döviz bürosunda soygun girişimi kamerada #1

    ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucu soygun girişiminde bulunan şahıs, ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli'de döviz bürosunda soygun girişimi kamerada VİDEO

    Kocaeli de döviz bürosunda soygun girişimi kamerada #2

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    Kocaeli de döviz bürosunda soygun girişimi kamerada #6

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