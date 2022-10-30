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    Kocaeli'de düğün dönüşü kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

    Kocaeli’de yol ayrımını kaçıran servis minibüsü geri geri hareket etmeye başlayınca arkasında seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.
    • 30.10.2022 - 03:48
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    Kocaeli'de düğün dönüşü kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi İzmit - Kandıra Yolu üzerindeki köprülü kavşakta, Karamürsel’deki bir düğünden ayrılan E.A. idaresindeki 06 CUJ 582 plakalı servis minibüsü, içerisindeki yolcularla beraber Ankara’ya dönmek üzere yola koyuldu.

    Geri geri gelen minibüse çarptı

    Sürücü, TEM Otoyolu’na giden yol ayrımını kaçırdı. Ardından, kaçırdığı yol ayrımına girmek için geri geri hareket etmeye başladı. O sırada seyir halinde olan D.B. idaresindeki 38 LE 677 plakalı otomobil yavaşlayamayarak minibüse çarptı.

    Çarpışma neticesinde her iki araç da sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirince olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sıkışma olmadığını bildirirken yaralıların ambulansa taşınması için sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

    Kocaeli de düğün dönüşü kaza: 2 si çocuk 6 yaralı #1

    6 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kazada 2’si çocuk toplam 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından servis minibüsündeki yolcular Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne ait bir araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi’ne tahliye edildi.

    Kocaeli de düğün dönüşü kaza: 2 si çocuk 6 yaralı #2

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, sürücü E.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de düğün dönüşü kaza: 2 si çocuk 6 yaralı #3

    Kocaeli de düğün dönüşü kaza: 2 si çocuk 6 yaralı #4


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