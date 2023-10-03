Kocaeli'de durakta beklerken bıçaklanan kişi ambulansa gülerek bindi

DHA
Kocaeli'de akşam saatlerinde trajikomik bir olay yaşandı.
Akşam saatlerinde D-100 karayolunun Karabaş Mahallesi Mimar Sinan üst geçidi altında bulunan otobüs duraklarında meydana gelen olayda, durakta bekleyen Furkan B., kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından bacağından bıçaklandı.
Yaralanan gencin neşeli hali dikkat çekti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından sedyeye konuldu. Yaralı gencin ambulansa götürüldüğü sırada sedyenin üzerinde gülmesi ise dikkat çekti.
Furkan B. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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