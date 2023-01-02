Kocaeli'de hafif ticari araç alev topuna döndü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yanan hafif ticari araç alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde hafif ticari araç alevlere teslim oldu.

İstanbul istikametinde sağ şeritte duran araçta bilinmeyen sebeple çıkan yangın, trafikte de yavaşlamaya sebep oldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

İHA'nın haberine göre, yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.



