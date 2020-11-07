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    Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi

    Kocaeli’de internet üzerinden vatandaşları 'oltalama' yöntemi dolandıran 29 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 16:18
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    Kocaeli'de internet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı.

    Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete tespit edildi.

    Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Kocaeli de internet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi #1

    29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla, çete üyesi olan 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Kocaeli de internet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi #2

    EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

    Çete üyelerinin evleri, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu.

    Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

    Kocaeli de internet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi #3

    Kocaeli de internet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi #4

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