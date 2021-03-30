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    Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayanlara ceza

    Başiskele ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza uygulandı.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 00:50
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    Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayanlara ceza

    Başiskele ilçesinde polis ekipleri kumar oynandığı bilgisi üzerine bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehaneye giren polis ekipleri kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske ihlalleri ile kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

    KUMAR OYNAYANA VE OYNATANA İDARİ İŞLEM VE PARA CEZASI

    Ayrıca kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye kumara yer ve imkan sağlama suçundan idari işlem uygulandı.

     

    Kahvehanede kumar oynayanlara ceza -1


    Kahvehanede kumar oynayanlara ceza -2

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