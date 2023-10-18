Kocaeli'de kayan otomobil başka otomobile çarptı: 3 yaralı Kocaeli'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan başka otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde, Carser T. idaresindeki 41 AKM 670 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeritte seyir halinde olan Hakan A. yönetimindeki 41 ACL 338 plakalı Skoda marka otomobile çarptı.

Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altında

Çarpmanın şiddetiyle Carser T., otomobilde bulunan yolcu ve Hakan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa çevre hastaneye götürdü.

Kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada otomobilin kayarak karşı şeride geçtiği ve seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)