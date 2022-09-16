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    Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir madeni yağ fabrikasının atık yağ kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
    • 16.09.2022 - 00:17
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 00:27
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    Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi Metin Sokak üzerindeki bir madeni yağ fabrikasında gece geç saatlerde yangın çıktı.

    Fabrikanın atık yağ bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

    Mesai olmaması faciayı önledi

    Fabrikada mesai olmaması olası bir faciayı önlerken, yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında fabrikada hasar oluştu.

    DHA'nın haberine göre, itfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

    Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın VİDEO

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #1

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #2

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #3

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #4

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #5

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #6

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #7

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #8

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #9

    Kocaeli de madeni yağ fabrikasında yangın #10


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