Kocaeli’de mezara düşen 8 yavru köpek öldü
Dilovası ilçesinde bulunan Demirciler köyü Asri Mezarlığı'nda define işlemleri için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek ölü bulundu.
- İHA
- 23.11.2021 - 01:46
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.
Demirciler köyü Asri Mezarlığı'nda define için kazılmış bir mezarın içine düşen yavru köpekleri gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
8 YAVRU KÖPEK ÖLÜ, 1 TANESİ DE YARALI BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde 1 köpek sağ olarak kurtarılırken, 8 yavru köpeğin ise telef olduğu belirlendi.
Sağ çıkartılan yavru köpek itfaiye ekiplerince tedavi için veteriner hekime teslim edildi.