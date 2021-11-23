Kocaeli’de mezara düşen 8 yavru köpek öldü

Dilovası ilçesinde bulunan Demirciler köyü Asri Mezarlığı'nda define işlemleri için kazılan mezara düşen 8 yavru köpek ölü bulundu.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

Demirciler köyü Asri Mezarlığı'nda define için kazılmış bir mezarın içine düşen yavru köpekleri gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

8 YAVRU KÖPEK ÖLÜ, 1 TANESİ DE YARALI BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası neticesinde 1 köpek sağ olarak kurtarılırken, 8 yavru köpeğin ise telef olduğu belirlendi.

Sağ çıkartılan yavru köpek itfaiye ekiplerince tedavi için veteriner hekime teslim edildi.