Kocaeli'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de Gebze Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde, ismi öğrenilemeyen sürücü, 41 YP 206 plakalı Dacia marka hafif ticari araçla 701 sokağa dönmek istediği esnada, karşı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Muayenesi olmayan motosiklet kaçırıldı
Polis gelmeden önce, yaralıların arkadaşlarının ise muayenesi olmayan motosikleti olay yerinden kaçırdığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle hafif ticari araç hasar alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış