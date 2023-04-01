Kocaeli'de seyir halindeki aracın motor kısmı yandı Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın çevredekiler tarafından söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Bahar Dere Caddesi Alemdar Köprüsü mevkiinde, 41 EF 130 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ercan T., aracının motor kısmında yangın çıktığını fark etti.

Aracın motorunda yangın çıktı

Hemen aracını durduran Ercan T., çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti.

Vatandaşlar yangını söndürürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Araç kullanılamaz hale geldi

Kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.