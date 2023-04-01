Kocaeli'de seyir halindeki aracın motor kısmı yandı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Bahar Dere Caddesi Alemdar Köprüsü mevkiinde, 41 EF 130 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ercan T., aracının motor kısmında yangın çıktığını fark etti.
Aracın motorunda yangın çıktı
Hemen aracını durduran Ercan T., çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti.
Vatandaşlar yangını söndürürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Araç kullanılamaz hale geldi
Kullanılamaz hale gelen araç vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.