Kocaeli'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bacağından vuruldu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolda yürüyen şahıs, kimliği belirsiz şüpheli tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

İHA

Kocaeli'de yaşanılan olayda kan aktı..

Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Servet Sokak'ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen D.Ö., henüz bilinmeyen nedenle bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

D.Ö., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)