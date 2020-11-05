Haberler

İç Haber

Kocaeli'de telefon dolandırıcısı, parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı

Kocaeli'de telefon dolandırıcısı, parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı

Telefonla aradığı E.Ö.’ye kendisini polis olarak tanıtıp, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla 165 bin TL dolandıran D.G., hesabına yatan parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı.