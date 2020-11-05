Kocaeli'de telefon dolandırıcısı, parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı
Telefonla aradığı E.Ö.’ye kendisini polis olarak tanıtıp, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla 165 bin TL dolandıran D.G., hesabına yatan parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı.
- DHA
- 05.11.2020 - 15:40
- Güncelleme : 05.11.2020 - 15:52
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D.G. isimli dolandırıcı, E.Ö. isimli kişiyi ev telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıttı.
E.Ö.'ye isminin FETÖ soruşturmalarına karıştığını söyleyen dolandırıcı, isminin temize çıkarılması için verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine E.Ö., 165 bin TL’lik birikimini D.G.’nin verdiği banka hesabına yatırdı.
PARAYI ÇEKMEYE GELİNCE YAKALANDI
Durumdan şüphelenen E.Ö., polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, D.G.’nin hesabına bloke koydurdu.
Bankaya parayı çekmeye gelen D.G., polisler tarafından yakalandı.
D.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.