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    Kocaeli’de TKİP operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

    Türkiye Komünist İşçi Partisi terör örgütünün faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 00:51
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    Kocaeli’de TKİP operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    16 Haziran tarihinde Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sev edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden V.U. ve E.A.’nın tutuklanmasına karar verilirken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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