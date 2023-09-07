Kocaeli'de yolun karşısına geçen şahsa halk otobüsü çarptı Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K.'ye halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kamil K. yaralanırken, otobüsün camı da patladı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir Caddesi'nde, Y.Ş. idaresindeki 41 AKN 650 plakalı servis dışı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K. isimli vatandaşa çarptı.

Yola savruldu

Çarpmanın etkisiyle Kamil K. savrulurken, otobüsün camı patladı. Hemen aracıdan inen şoför, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Şoför ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)