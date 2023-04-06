Kocaeli'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi
DHA

İzmit'te Yeni Cuma Camisi’nde, ramazan ayı nedeniyle Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif’i ikindi namazı sonrasında ziyarete açıldı.

Yüzlerce kişi ibadet etmek ve maneviyat yaşayabilmek için sıraya girdi.

Kılınan vakit namazının ardından camiye gelenler, bir görevli eşliğinde salavatlar getirerek Sakal-ı Şerif’i etti.

Yapılan ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, görevliler tarafından götürüldü.

"Çok güzel bir duygu, herkesten Allah razı olsun"

Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Enes Öztürk, yaşadığı maneviyatı dile getirerek, "Ne mutlu onun ümmeti olabilmek ne mutlu onun izinden gidebilmek. Çok güzel bir duygu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #1
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #2
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #3
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #4
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #5
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #6
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #7
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #8
İzmit’te Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler #9