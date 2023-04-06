Kocaeli'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla Yeni Cuma Camisi’nde ziyarete açılan Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif’i görmek için yüzlerce kişi sıraya girdi.

DHA

İzmit'te Yeni Cuma Camisi’nde, ramazan ayı nedeniyle Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif’i ikindi namazı sonrasında ziyarete açıldı.

Yüzlerce kişi ibadet etmek ve maneviyat yaşayabilmek için sıraya girdi.

Kılınan vakit namazının ardından camiye gelenler, bir görevli eşliğinde salavatlar getirerek Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti.

Yapılan ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, görevliler tarafından götürüldü.

"Çok güzel bir duygu, herkesten Allah razı olsun"

Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Enes Öztürk, yaşadığı maneviyatı dile getirerek, "Ne mutlu onun ümmeti olabilmek ne mutlu onun izinden gidebilmek. Çok güzel bir duygu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.