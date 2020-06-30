Kocaeli'deki ceset kokusu mahallelide panik yarattı

Kötü koku yayılan evde ceset olabileceği ihtimali mahalle sakinlerini ürkütünce, mahalleli polise ihbarda bulundu.

İzmit'in Hacı Hızır Mahallesi'nde bir evden yayılan kötü kokular mahallelide panik yarattı.

Mantar Çeşmesi Sokak'ta bulunan bir evden yayılan kötü kokunun bir cesede ait olmasından endişe eden mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi.

KEDİ CESEDİ ÇIKTI

Kokunun yayıldığı evin zilini çalan ekipler, kimsenin kapıyı açmamasının ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde içeriden çürümüş bir kedi cesedi çıktı.

EV SAHİBİ UZUN SÜREDİR YOK

Evde pazarcılık yapan bir baba ve oğlunun yaşadığını, uzun süre ise eve gelmediklerini öğrenen ekipler normale döndü. Evde bulunan kedi cesedi ise mahalle muhtarı Lütfü Bodur tarafından çöp poşeti ile evden çıkartıldı. Kedinin cesedi daha sonra sokakta bulunan bir çöp konteynerine atıldı.





"KAPIYI SAVCI İZNİ İLE AÇTIK"

Yayılan kokunun mahallede yaşayan vatandaşların panik yaşamasına neden olduğunu belirten mahalle muhtarı Lütfü Bodur, “Evde pazarcılık yapan baba ve oğul yaşıyormuş. Pandemi döneminde burayı terk etmişler. Buradan bir koku geliyordu. Biz de tedbir amacı ile ekiplere haber verdik. Ev sahibinin de gelmesi ile evin kapısını açmak istediklerini söylediler. Savcının da izni ile kapıyı açtık. İçeride ölmüş bir kedi olduğunu gördük. Zaten hayvan çürümüştü. Sokakta çok rahatsızlık veriyordu. Mahalleli ceset olabilir diye panik yaşıyordu” ifadelerini kullandı.



