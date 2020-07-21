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- Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı
Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı
Gölcük ilçesinde bir evin bahçesindeki tandıra giren yılan için itfaiye ekiplerim harekete geçti.
- İHA
- 21.07.2020 - 22:27
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 324 sokak üzerinde meydana gelen olayda, Bilal Özkan isimli vatandaş evinin bahçesinde bulunan tandıra girdiği esnada içeride bulunan 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı.
Bunun üzerine Özkan durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen ekipler, tandırın içerisine girerek yılanı aramaya başladı.
EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI
Ekipler, kısa sürede yılanı saklandığı yerden çıkararak yakaladı.
Evin içerisinde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hayvanı evden uzaklaştıran ekipler, yılanı mahallede bulunan derenin içine bıraktı.
Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı VİDEO