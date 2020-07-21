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    Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı

    Gölcük ilçesinde bir evin bahçesindeki tandıra giren yılan için itfaiye ekiplerim harekete geçti.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 22:27
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    Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 324 sokak üzerinde meydana gelen olayda, Bilal Özkan isimli vatandaş evinin bahçesinde bulunan tandıra girdiği esnada içeride bulunan 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı.

    Bunun üzerine Özkan durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen ekipler, tandırın içerisine girerek yılanı aramaya başladı.

    Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı #1

    EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

    Ekipler, kısa sürede yılanı saklandığı yerden çıkararak yakaladı.

    Evin içerisinde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hayvanı evden uzaklaştıran ekipler, yılanı mahallede bulunan derenin içine bıraktı.

    Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı VİDEO

    Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı #2

    Kocaeli'nde tandıra giren yılan yakalandı #3

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