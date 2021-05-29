Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı

Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükseldi. İzmit'te şampiyonluk turu atan futbolculardan ikisi otobüsten düşerek yaralandı.

TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor yöneticileri ve futbolcuları kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk turuna çıktı.

DÜŞEN 2 FUTBOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit’te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Benhur Keser ve Bahrican Avcı adlı 2 futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Benhur Keser, Kocaeli Devlet Hastanesine, Bahri Can ise özel bir hastane kaldırıldı. Kaza sonrası Benhur taburcu edilirken, Bahrican Avcı’nın ise hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kocaelispor şampiyonluk turunda iki futbolcu yaralandı VİDEO



''GEÇMİŞ OLSUN BAHRİ CAN AVCI''

Olay hakkında Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadelerine yer verildi.