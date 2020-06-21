Komandolar sınır ötesine geçti

Yurt içi ve dışında terörle mücadele eden kahramanlar, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vuruyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçen kahraman komandoların hazırlık videosunu paylaştı.

"ZORDUR KOMANDO OLMAK"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

Kahraman komandolar sınır ötesine böyle geçti