Konya'da 4 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

AFAD'ın verdiği bilgiye göre; saat 18:49'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Olumsuz bir durum yok

Yerin 7 km. altında meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.

