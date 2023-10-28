Konya'da 4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verdiği bilgiye göre; saat 18:49'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Olumsuz bir durum yok
Yerin 7 km. altında meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre; saat 18:49'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Olumsuz bir durum yok
Yerin 7 km. altında meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.
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