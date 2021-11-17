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    Konya'da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı

    Konya'da bir kişi, ziyarete gittiği akrabasının üst kat komşusunun evde yalnız olan 8 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip, rehin aldı. Polisin ikna etmesiyle çocuk kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 23:25
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 23:39
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    Konya'da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı

    Saat 17.20 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Caddesindeki 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, Ankara’dan 3 gün önce akrabalarını ziyarete gelen, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., iddiaya göre sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı.

    ÜST KATTAKİ KOMŞUSUNUN OĞLUNU REHİN ALDI

    Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız olan B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K., kapıyı kilitleyip B.E.Ö.'yü rehin aldı. B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Konya'da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı VİDEO

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #1

    YAKLAŞIK 1 SAATLİK İKNA SONUCU KURTARILDI

    Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yı ikna edip, kapıyı açmasını sağladı. H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı.

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #2

    GÖZALTINA ALINDI

    H.K. ise polise uzun süre direnmesine rağmen güçlükle gözaltına alındı. H.K.'nın elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü bir yakını sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #3

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #4

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #5

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #6

    Konya da bir kadın, akrabasının üst kattaki komşu çocuğunu rehin aldı #7

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