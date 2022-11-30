Konya'da bir kazada 6 kişi ölümden döndü

Konya'da cadde üzerinde seyir halindeki otomobile sokaktan kontrolsüz çıkan otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Saçlı Kasap Caddesi üzerinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 42 EM 761 otomobile Dadak Sokak'tan caddeye kontrolsüz çıkan Furkan B. yönetimindeki 42 PP 805 plakalı otomobil çarptı.

6 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre kazada, 42 PP 805 plakalı otomobilde bulunan sürücü Furkan B. ve yolcular S.E., İ.A., Ö.G. ve M.S.Y. ile diğer sürücü Murat K. yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri caddedeki trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Dadak Sokak'tan kontrolsüz olarak çıkan 42 PP 805 plakalı otomobilin, Saçlı Kasap Caddesi’nden seyir halinde olan 42 EM 761 plakalı otomobille çarpışması görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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