Konya'da bir kişi kendisini bıçaklayan oğlunu tüfekle vurup yaraladı Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bacağından bıçaklanan baba, oğlunu tüfekle vurarak yaraladı.

İHA

Baba ile oğul arasındaki kavgada kan aktı..

Konya'nın Akşehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bir iş yerinde 61 yaşındaki A.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle 34 yaşındaki oğlu M.Y. ile tartışmaya başladı.

Kendisini bıçaklayan oğlunu tüfekle vurdu

Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile M.Y., babasını bıçakla bacağından yaraladı. Bu duruma sinirlenen baba, tüfekle oğluna ateş etti.

Bacağından yaralanan M.Y., kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Suç aletiyle yakalandı

Suç aleti av tüfeği ile birlikte gözaltına alınan A.Y. de, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerini tamamlanan baba A.Y., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.