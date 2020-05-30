Konya'da cuma cemaatini duvarın arkasından izleyen amca

Cuma namazına 65 yaş üstü olduğu için alınmayan ve duvarın arkasından cemaati izlerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündeme gelen Osman Amca, "Üzülmeyin, namazımı kıldım" dedi.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Yeni Mahalle’de oturan gurbetçi emeklisi Osman Duymaz, Cuma namazı kılmak amacıyla Esentepe Mahallesindeki camiye gitti.

65 yaş üstü olduğu için camiye alınamayan Duymaz, ilçe stadyumuna giderek şansını burada denedi. Burada da içeri alınmayan Duymaz, stadyumun etrafında dolanarak müsait bir alan bularak namazını kıldı.

O anlarda duvarın arkasından cemaate bakarken çekilen fotoğrafı ise sosyal medyada yayılarak gündeme oturdu.

"FOTOĞRAFI SONRADAN GÖSTERDİLER"

Israrla namazını kılan Osman Amca o anları anlattı.

Osman Amca, “İçeriye almadılar. Almayınca ben de onlara, ‘namazı kılmadan gitmem’ dedim. Dolandım, arkadan dolaştım, stadın dışındaki beton duvar var, orada bir kenara durdum. Orada namazı kılacaktım. Oturdum oraya, arkadaşın birisi de seccade vermişti. Namazı kıldıracak imama bir bakayım dedim, ondan ileride miyim, geride miyim diye. Eğildim kalktım hizaya bakmak için, hizaya baktım, biraz geriye gittim. Baktım hizaya gelmişim. Ondan sonra seccadeyi serdim, namaz kılmak için. Bu eğildiğim esnada benim fotoğrafım çekilmiş, ben de bilmiyorum görmedim çekeni. Sonradan gösterdiler sosyal medyada paylaşılan o fotoğrafı” diye konuştu.

"NAMAZIMI KILDIM KİMSE ÜZÜLMESİN"

Haftalardır herkes gibi kendisinin de Cuma namazı kılamadığını ancak Cuma namazlarının kılınmasına izin verilmesi sonrasında bu dini vecibeyi yerine getirebilmek için stadyuma gittiğini vurgulayan Duymaz, kendisini içeriye almayan görevlilere 88 yaşında bir insan olduğunu hatırlattığını, “Giremezsem cennetin anahtarı ne olacak dedim. Hatta, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ’65-70 arası demiştir,80 yukarısı dememiştir. Ben 88 yaşındayım. Böyle de bir şaka yaptım, çıkışlı laf konuştum. Fakat işte stadın içinde namaz kılmak nasip değilmiş. Ben de öyle olunca stadın dışındaki duvarın gerisinde namazımı kıldım, kimse namazı kılamadım diye merak etmesin, üzülmesin” ifadelerini kullandı.

"CUMAYA MÜSAADE İSTİYORUZ"

4 çocuk ve 18 torun sahibi olduğunu belirten Duymaz, 65 yaş üstü kişiler olarak Cuma namazı kılabilmek için devlet büyüklerinden müsaade istediklerini de belirtirken, “Cumaya müsaade istiyoruz. Öyle ya, belki de cennetin anahtarı Cuma günündedir. Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler, Cuma namazımızı da kılmış oluruz” ifadelerini kullandı.