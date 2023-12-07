DHA

6 Temmuz'da Türkiye sağlık çalışanlarına şiddetin en kanlısıyla sarsıldı..

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay'ın silahlı saldırısında hastanedeki polikliniğinde yaşamını yitirdi.

Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti.

Doktorlar tepki için iş bırakma eylemi yaptı

Karakaya'nın ölümünün ardından, duruma tepki göstermek için tüm yurtta doktorlar iş bırakma eylemi yaptı.

İmam tepki gösterdi: Tahriktir

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camisi'nde görevli imam Ahmet Gür cuma hutbesinde, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyerek, doktorların iş bırakma eylemine tepki gösterdi.

Disiplin cezası almıştı

Gür, bu sözlerinin ardından başlatılan idari soruşturmada disiplin cezası alıp başka camiye görevlendirildi.

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1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Türkiye Tabipler Bildiği de imam Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. Gür hakkında, 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçundan dava açıldı.

Konya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Gür, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)