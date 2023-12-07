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Konya'da doktorların iş bırakma eylemi için 'tahrik' demişti! İmama 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Konya'da doktorların iş bırakma eylemi için 'tahrik' demişti! İmama 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından doktorların iş bırakma eylemine cuma hutbesinde "Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" ifadeleriyle tepki gösteren imam Ahmet Gür'ün cezası belli oldu.