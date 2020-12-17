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Konya'da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı

Konya'da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı

Sarayönü ilçesinde köpeği döverken cep telefonu ile görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.