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    Konya'da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı

    Sarayönü ilçesinde köpeği döverken cep telefonu ile görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 17.12.2020 - 19:34
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 19:36
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    Konya'da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı

    Konya’nın Sarayönü ilçesinde köpeğe eziyet eden şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve HAYDİ uygulaması üzerinden de benzer ihbarlar gelmesi üzerine Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    Polis ekipleri şiddet uyguladığı belirtilen şahsın S.T. olduğunu tespit ederek yakaladı.

    S.T. hakkında adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanununa istinaden idari yaptırım uygulandı. Olayda eziyet gören köpek ise koruma altına alındı.

    Konya'da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı VİDEO

    Konya da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı #1

    Konya da köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı #2

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