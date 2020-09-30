Konya'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilerek araçlara hasar verirken, kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu.

Konya kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 50 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı araçlar zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın ardından yağmur da kentte etkili oldu. Devrilen ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesilerek, yoldan kaldırıldı.

"ARACIMDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ"

Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesinde oturan ve şiddetli rüzgarda aracı hasar gören Gürcan Kalyamoğlu, "Arabayı çekeyim diye dışarı çıktım. Ondan sonra bir anda rüzgar çıktı ve ağaç elektrik tellerine ve aracımın üzerine devrildi. Çok yoğun bir şekilde rüzgar vardı. Birdenbire elektrik telleri koptu. Aracımda maddi hasar meydana geldi'' dedi.

Konya'da kum fırtınası-Video

KUM FIRTINASI, İLÇEYİ KARANLIĞA BÜRÜDÜ

Konya kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu. Bir anda kentin üstünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Aniden etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Kırsal bölgelerde çalışan tarım işçilerinin fırtına nedeniyle çadırlarının uçtuğu öğrenilirken, toz bulutunun görüş mesafesini kısıtlanmasıyla trafikte de aksamalar meydana geldi.