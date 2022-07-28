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Konya'da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar

Konya'da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar

Konya'da daha önce bir kaç kez döviz bozdurduğu kuyumcuya 5 bin euro bozduracağını söyleyen 2 şüpheli, kuyumcunun hazırladığı yaklaşık 100 bin lirayı tezgahın üzerinden alarak kaçtı.