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    Konya'da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar

    Konya'da daha önce bir kaç kez döviz bozdurduğu kuyumcuya 5 bin euro bozduracağını söyleyen 2 şüpheli, kuyumcunun hazırladığı yaklaşık 100 bin lirayı tezgahın üzerinden alarak kaçtı.
    • 28.07.2022 - 19:26
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    Konya'da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar

    Saat 14.00 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde Mustafa Yiğit’e ait kuyumcuya daha önce bir kaç kez gelerek döviz bozduran 2 kişi, tekrar kuyumcuya gelerek 5 bin euro bozdurmak istediklerini söyledi.

    100 bin lirayı alıp kaçtılar

    Bunun üzerine kuyumcu Mustafa Yiğit, yaklaşık 100 bin lirayı hazırlayarak tezgahın üzerine koydu. Bu sırada 2 şüpheli, tezgahın üzerindeki paraları alarak iş yerinden kaçtı.

    Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri iş yerindeki parmak izi ve delil çalışması yaptı.

    İHA'nın haberine göre, kaçan şüphelilerin yakalanması için çevrede geniş çalışma başlatıldı.

    Konya da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar #1

    Konya da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar #2

    Konya da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar #3

    Konya da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar #4

    Konya da kuyumcu soygunu: Döviz bozdurma yalanıyla 100 bin lira çaldılar #5


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