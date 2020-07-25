Bir markete gelen uygun fiyatlı son düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmayı polis sonlandırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir markete uygun fiyatlı düdüklü tencere geldi.

Düdüklü tencereyi almak için markete giren iki kadın da son tencere olduğunu anladığı düdüklü tencereyi almak istedi.

DÜDÜKLÜ TENCERE İÇİN BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Birbirlerinin üzerlerine çıkarak son düdüklü tencereyi almak isteyen kadınlar, marketi birbirine kattı.

Düdüklü tencerenin üzerine yatan kadın, "Vermem valla" deyince, aynı kadının üzerine çıkan diğer kadın ise "Ben de vermem valla, sabahın 6'sından beri burada bekliyorum" dedi.

Konya'da marketteki kadınların düdüklü tencere kavgası VİDEO



"BEN ELİMDEN DÜŞÜRÜNCE O KAPTI"

Kadının, tartışmanın büyümesiyle "Polis çağırın" diye bağırmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak, "Ben elimden düşürünce o kaptı" ifadelerini kullanan kadını zorla dışarı çıkardı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O sırada bir vatandaş ise olayı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, diğer kadının tencereyi kucağına alıp gittiği görüldü.