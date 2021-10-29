Haberler

İç Haber

Konya'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Beyşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda aralarında hamile biri de olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası yaralılar hastaneye götürüldü.