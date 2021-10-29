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    Konya'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

    Beyşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda aralarında hamile biri de olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası yaralılar hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 00:30
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    Konya'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

    Konya’nın Beyşehir ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

    D.Y. (49) yönetimindeki 42 RH 722 plakalı yolcu minibüsü Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken karşı yönden gelen E.B. (37) idaresindeki 15 SE 432 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada araçların sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan M.C. (41), E.Ö. (31), S.B. (52), H.A. (53), H.A. (52), M.Y. (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Konya'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı VİDEO

    Konya da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #1

    KAZAZEDELERDEN BİRİNİN HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Kazazedelerden hamile olduğu öğrenilen E.Ö, acil serviste yapılan müdahale sonrasında tedbir amaçlı Konya’ya nakledildi. Yolcu minibüsünün Isparta’nın Gelendost ilçesinden Beyşehir’e geldiği öğrenildi.

    Kaza dolayısıyla karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Konya da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #2

    Konya da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı #3

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