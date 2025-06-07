Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş hayatını kaybetti

İHA

Konya'da Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi’nde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan İsmail Üçer (19) ile kardeşi Azat Üçer (14) olay yerinde hayatını kaybetti.

KARDEŞLERİN CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından iki kardeşin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.