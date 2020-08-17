Konya'da sağlık çalışanının merdivenden düşme anı

Sağlık görevlisi Sabri B., halı sermek için çatıya çıkmaya çalışırken, ağaçtan merdivenin basamağının kırılması sonucu yere düştü.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Hanaybaşı Mahallesi'nde yaşayan sağlık çalışanı Sabri B., halı sermek için çatıya çıkmak istedi.

MERDİVENDEN DÜŞEREK YARALANDI

Ağaçtan merdivenle çatıya çıkmaya çalışan Sabri B., az bir mesafe kala basamağın kırılması sonucu önce babasının üzerine ardından da beton zemine düştü.

Acı içinde yerde kalan Sabri B.'ye ilk müdahale aile üyeleri tarafından yapıldı. Kaburgasında hafif çatlak olduğu öğrenilen Sabri B.'nin düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da çatıya çıkmak isterken kırılan merdivenden düştü ViDEO