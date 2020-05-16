Konya'da şakayık çiçeğini koparmanın cezası 60 bin lira

Beyşehir ilçesinde koruma altında olan ve halk arasında, "ayı gülü" olarak bilinen şakayık çiçeğini koparana 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Mayıs ve Haziran aylarında açan "şakayık çiçeği" Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Koruma altında olan bu çiçeğe zarar verenlere ise ceza uygulanıyor.

Çiçeği koparan veya zarar verene 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.

"10 GÜNLÜK YAŞAMA SÜRESİ VAR"

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Mustafa Büyükkafalı, çiçeğin 10 günlük yaşam süresi olduğunu belirterek, ''Ayı gülleri mayıs ayının başlarından itibaren sıcaklığa göre çıkan ömrü çok kısa çiçeklerdir. Yaklaşık 10 günlük yaşama süresi vardır. Türkiye’de 6 çeşidi bulunmaktadır. En önemlileri burada Toros Dağlarında olduğu için 1100 metrede çıkan çiçeklerdir. Koparılması yasak olan bir bitki, ama yılda 1 defa etkinlik yaparak, katılanlara çiçeği tanıtıyoruz. Koruma altında ve koparılması yasak olduğu için yerini pek söylemek istemiyoruz. Koparıldığında veya zarar verildiğinde 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.'' dedi.

"İLAÇ SANAYİSİNDE KULLANILIYOR"

Çiçeğin ilaç sanayide kullanıldığını da belirten Büyükkafalı, ''Ayı Gülü çok nadir yetişen ve ömrünün kısa olması sebebiyle kökündeki ve bitkisindeki özelliklerinden dolayı, ilaç sanayi, boya için endüstri sanayi, parfüm ve kozmetikte kullanılabiliyor. Akciğer, epilepsi ve kanamalı hastaları da iyi geldiği düşüncesiyle, o hastalar tarafından da tercih ediliyor.'' dedi.