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    Konya'da trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı

    Konya'da trafikte yol vermeme tartışmasında Rıfat Y., tabancayla açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • 07.09.2022 - 20:30
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    Konya'da trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı

    Saat 18.45 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak’ta meydana gelen olayda, trafikte yol vermeme tartışması yaşayan Rıfat Y., tabancayla ateş açtı.

    4 kişi yaralandı

    Kurşunların isabet ettiği Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç. ve henüz ismi belirlenemeyen bir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralıların bir kısmı özel otomobille Konya Numune Hastanesi’ne götürülürken, ambulanslar da olay yerindeki yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Gözaltına alındı

    Olayın şüphelileri Rıfat Y. ve Mustafa Y., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı #1

    Konya da trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı #2

    Konya da trafikte tartıştığı kişilere tabancayla ateş etti: 4 yaralı #3


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