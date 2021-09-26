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    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu

    Su tünelindeki çalışma nedeniyle kesintinin yapıldığı barajda binlerce balığın telef olduğu, yine binlercesinin mahsur kaldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 12:14
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    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu

    Konya’nın Taşkent ilçesi Afşar Hadimi Barajı’nın alt kısmında 10 binlerce balık telef oldu.

    Barajın ana gövdesinde bulunan su tünelinde çalışma olduğu için suyun tamamının kesildiği, bu nedenle hala binlerce balığın su adacıklarında mahsur kaldığı belirtildi.

    ‘CAN SUYU VERİLMELİ’

    Hadim Çevre Koruma ve Yardım Derneği Başkanı Abdullah Yılmaz, Ensonhaber WhatApp hattına gönderdiği video ile yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

    Yılmaz, kangal boru ile ırmak yatağına can suyu verilebileceğini aktardı.

    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu VİDEO

    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu #1

    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu #2

    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu #3

    Konya’daki Afşar Hadimi Barajı’nda binlerce balık telef oldu #4

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