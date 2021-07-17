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    Konya'daki Büyükşen cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddia edildi

    Karatay ilçesinde Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 17.07.2021 - 04:39
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    Konya'daki Büyükşen cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddia edildi

    Merkez Karatay ilçesinde 3 Eylül 2018'de, Metin ve Necla Büyükşen çifti, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmiş ve pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

    2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'sinin Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ile Esra T. adliyeye sevk edildi.

    Konya daki Büyükşen cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddia edildi #1

    YANLIŞ EVE GİRDİĞİ BİLGİSİNE ULAŞILDI

    Zanlıların sorgudaki itirafıyla olayın aydınlatılması yolunda önemli bir aşama katedildiği ve firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

    Öte yandan, gelişmeleri takip etmek üzere Konya Adliyesi'ne gelen öldürülen çiftin oğlu Osman Büyükşen, gazetecilere, gelişmelerden haberinin olmadığını ve katilin ailesinden çıkmamasını umduğunu söyledi.

    Konya daki Büyükşen cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddia edildi #2

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