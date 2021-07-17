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Konya'daki Büyükşen cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddia edildi

Konya'daki Büyükşen cinayetinde şüphelinin yanlış eve girdiği iddia edildi

Karatay ilçesinde Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.