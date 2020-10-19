Konya'daki feci kazada ölen baba ve oğlu toprağa verildi

Konya'da kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eymen Özkan ile babası Bünyamin Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, alışveriş yapmak için markete gitmek üzere kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 36 yaşındaki Bünyamin Özkan ve oğlu 5 yaşındaki Eymen Özkan, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan anne Sibel Özkan, tekerlekli sandalyeyle oğlu ve eşini son yolculuklarına uğurladı.

"BENİ EYMEN'İMİN YANINA GÖTÜRÜN"

Anne Özkan, "Beni Eymen’imin yanına götürün, ne yapacak o orada." diye gözyaşı döktü.

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"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan da, kazaya neden olan 19 yaşındaki Furkan O.'nun en ağır cezayı almasını istedi.

Olayın kaza değil, adeta bir cinayet olduğunu belirten İsa Özkan, şunları söyledi:

''Üzücü bir durum. Normal bir ölüm değil. Bu olayın görüntüleri cinayet şeklinde. Biz yaşadık başkaları da yaşamasın. Bu tür insanlara gerekli tedbirler alınsın ve en ağır cezalar verilsin. Devlet büyüklerimizden bunlara yaptırım gerektiren yasalar veya ne gerekiyorsa bunların yapılmasını temenni ediyoruz. Yeğenim 5 yaşında bir çocuktu. Kardeşim de işinden evine giden, çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven biriydi. Sürücünün yaptığı bir cinayettir. İnşallah en kısa zamanda gerekli işlemler yapılır ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Aileler, arabalarının anahtarını veriyor ve gençleri sokağa bırakıyor. Kaldırımda suçsuz, günahsız yürüyen, markete alışverişe giden yeğenim ve kardeşime vuruyor. Maalesef ikisini de kaybettik. Yasalar bunlarla karşı daha güçlü olur umarım."

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