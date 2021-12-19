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    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı

    Konya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 06:48
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 07:07
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    Konya’da akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

    Kar yağışını gören kimi vatandaşlar sokağa çıkarak fotoğraf çekip, kar topu oynayarak eğlendi.

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı VİDEO

    KONYALILAR YAĞIŞI OYUN HAVASIYLA KARŞILADI

    Bazı vatandaşlar da Akyokuş seyir tepesine giderek kar yağışını izlerken, bazıları yağışı oyun havalarıyla eşliğinde oynayarak karşıladı.

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #1

    ''KAR YAĞIŞINI GÖRÜNCE EVDEN ÇIKTIK''

    Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının kendileri için büyük bir eğlence olduğunu belirten, oyun havası ile yağışı karşılayan Oğuz Yalçın, "Kar yağışını görünce evden çıktık Akyokuş’tan kar yağışını izleyelim diye. Karın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #2

    ''ÇOCUKLAR UYURKEN KAÇTIK''

    Eşiyle birlikte kar yağışını izlemeye ve yürüyüşe geldiklerini anlatan Mehmet Özcan da "Ben dışarıdaydım. Aslında kar yağışını görünce bunu en güzel Akyokuş’ta kutlarız dedik ve çocukları uyuttuktan sonra buraya geldik. Burada yürüyüş yapmaya geldik. Çocuklar uyurken kaçtık" ifadelerini kullandı.

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #3

    ''UZUN SÜREDİR BEKLİYORDUK''

    Arkadaşları ile seyir tepesine gelen Mehmet Günay, "Açıkçası bu kar yağışını uzun süredir bekliyorduk. Karın yağışını da görünce Akyokuş’a izlemeye geldik. Şuanda kar yağıyor. Güzel oldu bizim için de" ifadelerini kullanırken, diğer sokaktaki vatandaşlar da kar yağışının mutluluğunu dile getirdi.Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #4

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #5

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #6

    Konyalılar kar yağışını oyun havaları ile karşıladı #7

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