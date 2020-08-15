Hakkari'de 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'nda koyunlarını otlatırken korona belirtileri görülen Nebi Yaşar, bölgeye gönderilen helikopterle hastaneye götürüldü.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde yaşayan ve ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 rakımlı Örencik Yaylası'na çıkarak koyunlarını otlatan Nebi Yaşar rahatsızlanınca, yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Yaşar'ın yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşadığını sağlık ekiplerine anlatılması üzerine, zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi.

AMBULANS HELİKOPTER İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Örencik Yaylası'nın derin vadiler ve sarp kayalıkların bulunduğu bir bölgede olduğu için Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek ambulans helikopter istendi.

Bölgeye gönderilen helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından sedyeyle taşınan Nebi Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan testi pozitif çıkan Yaşar, hastanede tedaviye alındı.

Korona hastası çoban, ambulans helikopter ile alındı VİDEO