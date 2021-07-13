Koronavirüs nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.
- AA
- 13.07.2021 - 20:29
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde askeri müzeler ziyarete kapatılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.
7 İLDE 10 ASKERİ MÜZE ZİYARETE AÇILDI
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.