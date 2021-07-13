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    Koronavirüs nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.
    • AA
    • 13.07.2021 - 20:29
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    Koronavirüs nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde askeri müzeler ziyarete kapatılmıştı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kapalı olan askeri müzelerin ziyarete açıldığını bildirdi.

    7 İLDE 10 ASKERİ MÜZE ZİYARETE AÇILDI

    MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla ziyarete açılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Çanakkale, Hatay ve Mersin'deki 10 askeri müzenin misafirlerini beklediği kaydedildi.

    Koronavirüs nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı #1

    Koronavirüs nedeniyle kapalı olan askeri müzeler ziyarete açıldı #2

     

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