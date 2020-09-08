Koronavirüse yakalanan gazeteci-yazar Akif Beki kimdir, kaç yaşında, nereli? Akif Beki'nin hayatı...

Köşe yazısı ile koronavirüse yakalandığını duyuran Akif Beki kimdir, kaç yaşında, nereli? Akif Beki'nin sağlık durumu nasıl? Akif Beki ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

Yazdığı köşe ile geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyuran Akif Beki'nin hayatı da merak konusu oldu.

Okurlar, gazeteci ve yazar kimliği ile bilinen 'Akif Beki kimdir? Akif Beki kaç yaşında? Akif Beki nereli?' gibi soruların cevaplarını arıyor.

Peki, Akif Beki kimdir? İşte Akif Beki'nin hayatı ve biyografisi...

AKİF BEKİ KİMDİR?

2 Temmuz 1971'de Bingöl'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yaptı. Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebibiyatı Ana Bilim Dalı bölümünde okudu.

Henüz üniversite öğrencisiyken gazetecilik mesleğine de başlamıştı. İlk önce muhabir olarak 1990 yılında gazetecilik yaptı.

AKİF BEKİ'NİN KARİYER HAYATI

Sonraları Zaman Gazetesi, Flash Tv, Haftalık İzlenim, Yeni Şafak, Yeni Yüzyıl ve Turkish Daily News gibi medya kuruluşlarında çalıştı.

1998 yılında Kanal 7'nin Washington temsilciliğine atandı. 2001'de aynı kanalın Ankara temsilcisi olarak görevine devam etti.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde dizi yazıları yayınladı.Aynı gazete, Beki'nin cemaat ve tarikat yapılarını inceleyen yazılarını kitaplaştırarak okuyucularına sundu.

Akif Beki, şimdilerde ise Karar Gazetesi'nde köşe yazmaya devam ediyor.