Koruma Polis Eğitim Merkezi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.
- AA
- 07.04.2022 - 04:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.
Müdürlüğe bağlı 5 şube müdürlüğü kurulacak
Bu müdürlüğe bağlı olarak da 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.