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    Köy tavuğu satışlarında patlama

    Markette satılan ve daha pahalı olan tavuklardan almak istemeyen tüketici, köy tavuklarının satıldığı pazarlara koşuyor. Yüzde 50 daha ucuz olan köy tavukları, büyük rağbet görüyor.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:11
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    Köy tavuğu satışlarında patlama

    Bursa’da köy sakinleri ve üreticiler tarafından evlerinde bakılan köy tavukları, 3 ve 6 aylık beslemenin ardından Osmangazi ilçesinde pazar günleri kurulan hayvan pazarında satışa çıkıyor.

    Markette tavuk etinin kilosu 30 liraya çıkarken, buğday, arpa ve doğal yemlerle beslenen 2 ile 4 kilo arasında olan tavuklar, en fazla 50 liradan alıcı buluyor.

    Vatandaşlar beğendikleri tavukları yüzde 50 daha ucuza alıp, evlerinde kendileri kesiyor.

    HEM ALICI HEM SATICI MEMNUN

    Doğal köy tavukları, uygun fiyata olunca da büyük rağbet görüyor.

    Üreticilerin her biri günü yüzlerce tavuk satarak bitirirken, hem alıcı hem satıcı pazardan memnun ayrılıyor.

    Köy tavuğu satışlarında patlama #1

    “DİĞER TAVUKLAR 40 GÜNDE YETİŞİYOR”

    Köy tavuğunun çok uygun olduğunu söyleyen Mevlüt Çakmak, “Köy tavukları uygun olduğu için talep var. Bu tavuklar 6 aydan önce yetişmiyor. Diğer tavuklar 40 günde yetişiyor ve bundan daha pahalı. Satışlar çok iyi, vatandaş rağbet gösteriyor.” dedi.

    Köy tavuğu satışlarında patlama #2

    “KİLOSU 10 LİRAYA GELİYOR”

    Pazarda tavuk satışı yapan üreticilerden biri ise “Markette tavuğun kilosu 30 lira, bizde kilosu 10 liraya geliyor. O yüzden bizim tavuklara talep çok fazla. Bir de bizim tavuklar doğal beslendiği için rağbet görüyor.” şeklinde konuştu.

    Köy tavuğu satışlarında patlama #3

    Köy tavuğu satışlarında patlama #4

    Köy tavuğu satışlarında patlama #5

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