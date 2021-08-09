Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geniş bir alanda süren orman yangını, Sandras Dağları'nı yoğun duman altında bırakırken, yayla evleri de boşaltıldı.

Muğla’da devam eden orman yangınlarında jeolojik yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu en riskli bölgelerden birisi olarak gösterilen Köyceğiz dağlarındaki yangına müdahale havadan gün boyu sürdü.

YOĞUN DUMAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Geniş bir alanda etkili olan yangın Batı’da Dalaman sınırına, doğuda ise Denizli sınırına yaklaşırken, yoğun duman bulutu havadan görüntülendi.

Köyceğiz'deki yangın, Sandras Dağları'nı dumanla kapladı-Video

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının etkilediği Çöymen Mahallesinde henüz boşaltma işlemi yapılmazken, Jandarma köy girişinde bekliyor. Bölgeye hem Türk, hem de 2 İspanyol helikopteri havadan müdahale ediyor. Yer ekipleri ise arazinin izin verdiği ölçüde karadan müdahalesini sürdürüyor.

Bölgede iş makineleri alan açarken, kara ekiplerinin ulaşımı için yol açıyor.

ÇÖVENLİ YAYLASI'NDAKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

2 uçak ve 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, TOMA, orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevler Çövenli Yaylası'ndaki evlerin hemen yanında bulunan ormanlık alana ulaştı. Ekipler, yayla evlerinde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.