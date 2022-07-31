KPSS lisans oturumları bugün başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumları bugün başlayacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10:15'te yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumları bugün yapılacak.

Adaylara sorulacak soru sayısı

Genel yetenek ve genel kültür oturumu 10.15'te başlayacak. 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilecek.

Eğitim bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak. Bu oturumda adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar sınav saatlerine dikkat etmeli

Adaylar, sınavın sabah oturumları için saat 10'dan, öğleden sonraki oturumları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Alan bilgisi sınavları gelecek hafta başlayacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.